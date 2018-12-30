عمّان 23 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسقالت الحكومة الاردنية اليوم ، انها ستحصل على 10 آلاف برميل نفط يومياً بأسعار تفضيلية من العراق، تحدد قيمتها خلال الربع الأول من العام المقبل .وأفاد وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري في تصريح صحفي، أن اللجان الفنية ستحدد تسعيرة النفط للأردن، التي ستحصل عليها ضمن اتفاقية أنبوب النفط العراقي الأردني , موكداً أن هذه الكمية تشكل 7% من الاستهلاك اليومي للأردن، والبالغ نحو 150ألف برميل.//انتهى//22:36ت م0186