اقتصادي/ الأردن سيحصل على 10 آلاف برميل نفط يوميا من العراق بأسعار تفضيلية
الأحد 1440/4/23 هـ الموافق 2018/12/30 م واس
عمّان 23 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واس
قالت الحكومة الاردنية اليوم ، انها ستحصل على 10 آلاف برميل نفط يومياً بأسعار تفضيلية من العراق، تحدد قيمتها خلال الربع الأول من العام المقبل .
وأفاد وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري في تصريح صحفي، أن اللجان الفنية ستحدد تسعيرة النفط للأردن، التي ستحصل عليها ضمن اتفاقية أنبوب النفط العراقي الأردني , موكداً أن هذه الكمية تشكل 7% من الاستهلاك اليومي للأردن، والبالغ نحو 150ألف برميل.
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