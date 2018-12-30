الجنادرية 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسعرض مختبر أمانة عسير لسلامة الأغذية المشارك ضمن جناح المنطقة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33" تقريراً عن حجم العينات التي تم تحليلها ضمن جهود الأمانة في إطار الرقابة الغذائية على منتجات العسل وضبطها حفاظا على أمن وسلامة زوار المهرجان .وكشف التقرير بلوغ عينات العسل المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية 224 عينة أي بنسبة 69% وبلغت العينات الغير مطابقة للمواصفات بنحو 102 عينة أي بنسبة 31% وذلك منذ انطلاق فعاليات المهرجان .وتأتي الجهود التي تحرص على تقديمها الأمانة للحفاظ على سلامة الأغذية وفي مقدمتها العسل كونه المنتج الأكثر تداولاً في المهرجان، حيث يمنح المختبر الزائر شهادة خلال 30 دقيقة لإيضاح النتائج للعينات التي تم فحصها ، مما يضع حداً للتلاعب بجودة العسل لحفظ السلامة الغذائية لزبائن العسل .ويكمن دور المختبر في فحص وتحليل العسل للتأكد من سلامته وجودته لضمان توفير عسل آمن وصحي ، خاصة بعد زيادة ملوثات الغذاء المختلفة وانتشار وسائل الغش ، التي أصبحت تنفذ بوسائل وطرق علمية يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية ، ويقوم المختبر على طابع علمي دقيق والذي من شأنه توفير نتائج مخبرية عالية الدقة للتعرف على مخاطر الغذاء التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان.وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن مختبر سلامة الأغذية يشارك هذا العام في المهرجان لدعم أنشطة وبرامج المهرجان من خلال اطلاع زواره على جهود المختبر وما يقدمه من خدمات مجانية للتأكد من سلامة الأغذية وخاصة منتجات العسل، مشيرا إلى أن المختبر يضم أحدث الأجهزة العلمية في مجالات مراقبة الجودة والكشف عن الملوثات المختلفة في سلامة الأغذية خاصة منتجات العسل ، كالتلوث الميكروبيولوجي والكيميائي والتلوث بالمعادن الثقيلة والتأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات و المقاييس السعودية حفاظا على سلامة وصحة زوار المهرجان.ولفت الحميدي إلى أن المختبر يعمل على تحليل عينات العسل الواردة وفحصها للتأكد من خلوها من الفطريات ، وتحديد نوع لقاح العسل إضافة إلى نسبة النقاء ونسبة التغذية المسموح بها والسكريات وخلو العسل من مادة الهيدروكسي ميثايل فورفورال ، لضمان الحصول على منتجات عسل نقية وخلوها من الغش والمسببات المرضية، لتحقيق وضمان الأمن الحيوي للمهرجان وزواره .// انتهى //23:01ت م0188