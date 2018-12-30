الجنادرية 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسزار مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية اللواء منصور بن عبدالله الشدِّي، اليوم، جناح الإدارة العامة للمجاهدين وأجنحة قطاعات وزارة الداخلية المشارِكة ضِمْن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية ٣٣" .واطَّلع اللواء الشدِّي على ما تضمَّنَه الجناح من الصور والأسلحة القديمة والحديثة.وفي ختام جولته شكر جميع المشاركين على ما يقدِّمونه من عروض تعريفية تحكي التطوُّر في الأجهزة الأمنية كافَّة، والخدمات التي تقدِّمها عموم القطاعات.// انتهى //23:02ت م0189