عدن 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأعلن برنامج الأغذية العالمي تأسيس وحدة خاصة في مكتبه بعدن لمشاريع السلامة وسُبل العيش والتعافي وتعيين موظفين دوليين في المكتب بهذه الوحدة.وأوضح مدير مكتب البرنامج الغذاء العالمي بعدن محمد علي، خلال لقاءه وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، أن البرنامج يعمل حالياً على إعداد الدراسات الخاصة بعدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في مجالات التعافي المبكر ومشاريع دعم سُبل العيش.وبحث الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- آليات تنفيذ خطة البرنامج للعام المقبل على ضوء الخطة الاستراتيجية التي اقرها المجلس التنفيذي للبرنامج في اجتماعه الأخير بروما والمقدرة بثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار لدعم العملية لتنفيذ مشاريع اغاثية وإنسانية متنوعة في اليمن.وذكر المسؤول الدولي، أن مكتب البرنامج يقوم حالياً بالتنسيق مع البنك المركزي ومسؤولي الخزانة في البرنامج لإيداع الأموال في البنك المركزي بعدن.// انتهى //00:01ت م0190