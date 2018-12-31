القطيف 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم، فعاليات برنامج "الحي يحييك ٢"، الذي ينظمه نادي الحي بالقطيف تحت عنوان "عطلتنا فلة"، وذلك بمدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية بمحافظة القطيف.ويتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة أربعة أيام، ألعابًا رياضية إلكترونية وحركية، وخيمة التعاليل والسمر، ومهارات ابن وابنة الصحراء (نصب الخيمة، العناية بالضيف)، وسينما الأطفال، وفي اليوم الثاني كرة القدم الإلكترونية، وألعابًا شعبية، وخيمة التعاليل والعناية بالتراث، ويقدم برنامج اليوم الثالث ألعابًا شعبية لكبار السن، وورشة أفضل نص مسرحي، فيما تقدم في اليوم الرابع، أهازيج شعبية، واختتام الأنشطة والمسابقات والبطولات، وتكريم المشاركين.وأكد مدير النادي ياسر بن أحمد حمدون، أن فعاليات " الحي يحييك" تأتي لاستثمار إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، ببرامج متنوعة وهادفة تخدم الطلاب بالنشاطات الرياضية والتطوعية والترفيهية، وتعزز القيم الاجتماعية والوطنية لتتناسب مع أفراد المجتمع كافة وبمختلف شرائحه.// انتهى//01:20ت م0192