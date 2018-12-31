شنغهاي 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأصدرت السلطات الصينية تحذيرًا من عاصفة ثلجية اليوم مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الذي أدى إلى إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية والطرق وإلغاء بعض الرحلات الجوية.وأطلق مركز الأرصاد الوطني في الصين تحذيرًا باللون الأزرق مع اقتراب عواصف ثلجية شديدة من مناطق في أقاليم تشجيانغ وجيانغشي وآنهوي وهونان في شرق وجنوب الصين، موضحًا أن العاصفة ستضرب الكثير من المناطق اليوم وغدًا الاثنين قبل أن تهدأ الثلاثاء.وتسببت درجات الحرارة التي تصل لمستوى التجمد، والثلوج الكثيفة في تعطل خطوط السكك الحديدية التي تربط إقليم هونان في جنوب الصين بمركزي التصنيع قوانغتشو وشنتشن.// انتهى //02:39ت م0194