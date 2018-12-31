كابول 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأجّلت السلطات الأفغانية انتخابات الرئاسة إلى العشرين من شهر يوليوالمقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من موعدها المقرر في العشرين من شهر أبريل القادم.وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان ،عبد البادي سيد، أنه سيتم في اليوم نفسه إجراء انتخابات الولايات والمجالس المحلية، إضافة إلى الانتخابات البرلمانية التي كانت قد أرجئت في ولاية غزنة.// انتهى //03:30ت م0195