روما 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسقررت السلطات الإيطالية فرض رسوم مالية، تتراوح ما بين 2,5 يورو إلى 10 يورو على السياح الأجانب الراغبين في زيارة مدينة البندقية وذلك ابتداء من مطلع السنة الجديدة.ونصت ميزانية إيطاليا للعام 2019، التي صادق عليها البرلمان أمس على أن بلدية البندقية ستأخذ من السياح الأجانب رسم دخول بقيمة 2,5 بورو في المواسم التي تكون فيها الحركة السياحية عادية، وما بين 5 و 10 بورو في مواسم الذروة.وتعد البندقية ثالث أشهر مدينة في إيطاليا بعد العاصمة روما ومدينة ميلانو وتستقبل أكثر من 19 مليون سائح سنويًا وفق الإحصاءات الرسمية.// انتهى //05:25ت م0196