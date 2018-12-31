برلين 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسحثت المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل بلادها على أن تضطلع بمزيد من المسؤوليّات على المستوى العالمي.وحذرت في خطابها السنوي بمناسبة العام الجديد، من أنّه لا يُمكن حلّ التحدّيات العالميّة بما في ذلك تغيّر المناخ والهجرة ومكافحة الإرهاب من جانب الدول التي تقوم بذلك بشكل منفرد.وقالت "من أجل مصالحنا، نريد حلّ كلّ هذه المسائل، ويُمكننا أن نفعل ذلك على أفضل وجه عندما نأخذ في الاعتبار مصالح الآخرين"، مضيفةً أنه من أجل مصلحتنا، يجب أن نضطلع بمزيد من المسؤوليّات.وأكدت ميركل أن ألمانيا التي ستشغل مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي عامي 2019 و2020، ستقوم بحملة من أجل إيجاد حلول عالميّة، متعهدةً بأن تزيد المساعدات الإنسانيّة والتنمويّة وكذلك ميزانيّة الدفاع.// انتهى //05:38ت م0197