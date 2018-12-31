عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/4/24 هـ الموافق 2018/12/31 م واس
الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
إطلاق «سند محمد بن سلمان» للمبادرات الاجتماعية
الفيصل يتسلم تقرير تطوير الخدمات الصحية
سعود بن نايف يؤكد على تجويد خدمة المتقاعدين
أمير نجران: الأوامر الملكية ترسخ العمل المؤسساتي المنظم
أمير تبوك يوجه بتقديم الخدمات كافة لزوار ومتنزهي الشواطئ
أمير الشمالية ينوه بدعم القيادة لجميع القطاعات الأمنية
حسام بن سعود: المخواة تنتظر المزيد من الغرف التجارية
بحث الشؤون الإغاثية والإنسانية بين المملكة وطاجيكستان
السجون الإسرائيلية تعج بالمعتقلين العرب
الحوثيون.. يعيثون في صنعاء فساداً
وزير الداخلية المصري: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا
«قسد»: ضرب تركيا لشمال سورية طريق الدواعش للهرب
زوارق الاحتلال تخترق مياه لبنان
مقتل عشرة أفراد من طالبان
فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. معلقة
«جدار المكسيك».. يضاعف التوتر بين ترمب والديمقراطيين
عاصفة تودي بحياة أميركيين
الأمم المتحدة تعلن عدم التزام الحوثيين بتعهداتهم
//يتبع//
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