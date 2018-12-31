الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودةإطلاق «سند محمد بن سلمان» للمبادرات الاجتماعيةالفيصل يتسلم تقرير تطوير الخدمات الصحيةسعود بن نايف يؤكد على تجويد خدمة المتقاعدينأمير نجران: الأوامر الملكية ترسخ العمل المؤسساتي المنظمأمير تبوك يوجه بتقديم الخدمات كافة لزوار ومتنزهي الشواطئأمير الشمالية ينوه بدعم القيادة لجميع القطاعات الأمنيةحسام بن سعود: المخواة تنتظر المزيد من الغرف التجاريةبحث الشؤون الإغاثية والإنسانية بين المملكة وطاجيكستانالسجون الإسرائيلية تعج بالمعتقلين العربالحوثيون.. يعيثون في صنعاء فساداًوزير الداخلية المصري: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا«قسد»: ضرب تركيا لشمال سورية طريق الدواعش للهربزوارق الاحتلال تخترق مياه لبنانمقتل عشرة أفراد من طالبانفرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. معلقة«جدار المكسيك».. يضاعف التوتر بين ترمب والديمقراطيينعاصفة تودي بحياة أميركيينالأمم المتحدة تعلن عدم التزام الحوثيين بتعهداتهم//يتبع//06:10ت م0003