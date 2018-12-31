وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة " الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (انطلاقة مُظفّرة): النقلة التحديثية والتطويرية التي طالت جميع مؤسسات الدولة مؤشّر حقيقي مهم ولافت يحمل دلالات إيجابية مبهجة؛ ذلك أنّ الحراك والروح الوثّابة المدفوعين بطموحات عالية في مفاصل كل مؤسسة ووزارة يعكسان النهج الإصلاحي الذي يتغيّا الكمال وتجويد الأداء وكفاءته دون استعلاء أو مكابرة تجعلنا نراوح في أماكننا ولا نُحرِز أيّ تقدُّم أو تطوّر من شأنه أن يُسهِم في انطلاقة بلادنا المُظفّرة التي آلت على نفسها عدم الارتهان للنجاحات السابقة ولا التموضع عند أي إنجاز سبق وأن حققناه؛ فالرؤية الطموحة التي تبناها خادم الحرمين الشريفين ويقودها سمو ولي العهد هي من الاتِّقاد والعنفوان ورحابة الفكر ما يجعلها لا ترضى بغير معانقة هام العطاء وسنام المجد.ورأت أن وزارة الإعلام من الأجهزة ذات الطبيعة الحساسة والمهمة؛ لذا فلم تكن بمنأى عن قاطرة التحديث والعصرنة من خلال السعي لتطويرها لتكون بحجم التحديات التي تعيشها المنطقة بل العالم بأسره، سيّما وأن الإعلام راهناً يعيش أسوأ مراحله سواء في عالمنا العربي أو الإعلام الغربي حيث هناك تفلّت واضح من كلّ قيم وتوحُّل في حمأة الكذب والزيف والتلاعب بالوعي والعقول والدوران في فلك الدعايات الفجّة والفبركات التي لا تتّسق مع أي ضمير مهني أو أخلاقي بعد أن باتت العقول والضمائر رهينة للفساد والتدليس والبيع؛ يقابله وهنٌ وعجز وضعف إعلامي يتلقّى الهجمات والسيل المنهمر من الأكاذيب والأغاليط وتسفيه العقل العربي بشكل مهين.وأضافت: لأنّ الإعلام يعيش أزمة كبرى فقد فيها مصداقيّته وأثره وبات مرتعاً خصباً للعبة السياسية القذرة من قبل الإعلام الأرذل الذي لا يتورّع عن توسيع الفجوات بين الدول وبثّ الفُرقة والدسائس والوقيعة دون وازع من ضمير أو حتى اعتبار للمبادئ ومواثيق الإعلام النزيه الحُر.وأردفت بالقول: مع تعالي الانتقادات على أداء الإعلام عموماً في وطننا العربي ورُزئه بالطارئين على المهنة بات ضبطه وإعادة موضعته في مكانه اللائق به ضرورة؛ وهو ما يضاعف التوقّعات والأمل أن يصاحب هذا الاختيار للوزير الجديد تركي الشبانة في أن ينهض به من كبوته ويقدّم الأداء الذي تهفو إليه جميع القلوب والعقول سيما وأن التحديات باتت أكثر إلحاحاً وراهنيّة.واختتمت بالقول: ليس الهدف هو الانتقاد لأيّ جهاز بقدر ما هو أمل في تصحيح المسار وضبط الوُجهَة وفق المعايير الصحيحة وبما يليق بطموح قيادة الوطن التي لم تدّخر جهداً ولا دعماً لانطلاقة مُظفّرة توازي تاريخنا وإرثنا الديني والإنساني والحضاري.// يتبع //06:10ت م0004