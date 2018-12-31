وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (خيانة الحوثيين): أثبتت كل الأحداث، وخاصة مجريات الأحداث الأخيرة، أن مليشيا الحوثي غير معنية أبدا بمصير الشعب اليمني وأهمية إعادة الاستقرار ووقف فتيل الحرب الأهلية التي تسببوا فيها بعد اقتحام صنعاء، وبعد ذلك السيطرة على كافة مقدرات ومؤسسات الدولة اليمنية.وأضافت: لقد وقفت الأمم المتحدة عبر مبادراتها المتعددة ومبعوثيها المختلفين في صف إنقاذ الحوثيين من مصير الهزيمة العسكرية المنتظرة لهم، ومدت لهم أكثر من مرة خيارات السلام، ولكن كالعادة يوافقون ثم ينقلبون على تعهداتهم ويخونون المواثيق التي التزموا بها.ورأت أنه يمكن اعتبار الموقف من تحرير الحديدة ومينائها أكبر نموذج للغدر والتحايل الحوثي، فهم يوعدون بالانسحاب وتسليم المدينة والميناء إلى الشرعية حينا وللأمم المتحدة حينا آخر، ولكنهم في الأخير يبقى الوضع على ما هو عليه، أو يحاولون تمويه الموضوع بمسرحية سخيفة يتحايلون بها على المجتمع الدولي.وخلصت إلى القول: لقد نفدت كل الفرص ولا خيار الآن أمام الحوثيين، إما الالتزام بالمواثيق والاقتناع بخيار السلام، أو مواجهة الهزيمة الغاشمة.// انتهى //06:12ت م0005