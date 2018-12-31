طرابلس 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بتأكيد وزارة الداخلية في حكومة الوفاق التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، وما صادقت عليه الدولة الليبية من مواثيق واتفاقيات دولية تضمن وتحمي الإنسان وحقوقه، وتحقيق أهداف ليبيا في هذا المجال.وتطرقت إلى آخر تطورات الأحداث السياسية والميدانية في ليبيا، خصوصًا بعد هجوم تنظيم داعش على مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى مساعي توحيد الأجهزة الأمنية في البلاد، موضحة انه لايمكن الإ الربط بين القبض على شحنتى الأسلحة والذخيرة القادمة من تركيا التي ألقت السلطات عليها بميناء الخمس، وإعاقة الترتيبات الأمنية في العاصمة.وبينت صحف الاثنين لقاء نائبة رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي حسن، ومناقشة آليات تطوير العمل الرقابي في ليبيا بمساعدة البعثة الأممية، وإتفاقهما على تدريب عناصر من الهيئة للاستفادة من الخبرات في الأمم المتحدة في مجال العمل الرقابي ومكافحة الفساد.ونوهت بتصريحات وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، وتوقعه تعافي سوق النفط العالمي بعد ثلاثة أشهر من الآن مع دخول اتفاق فيينا حول خفض الإنتاج الذي يستثني ليبيا، حيز التنفيذ الثلاثاء القادم.وتابعت صحف ليبيا في هذا الشأن.. توقع الوزير الجزائري بارتفاع أسعار النفط قبل أبريل المقبل إلى ما بين 65 و 70 دولار للبرميل، ولفته إلى أن أعضاء أوبك سيجتمعون مع الدول المنتجة من خارج المنظمة في أبريل 2019 لتقييم آثار اتفاق الخفض على السوق.// انتهى //09:06ت م0008