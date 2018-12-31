نجران 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسانطلقت أمس، فعاليات برنامج "الحي يحييك، في نسخته الثانية، الذي تنظمه إدارة تعليم منطقة نجران ممثلة بإدارة النشاط الطلابي بنين - بنات، وذلك في عدد من مدارس أندية الحي.ويتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات والأنشطة منها الألعاب الرياضية، والفلكلور الشعبي، وخيمة التعاليل والسمر، وبازارات متنوعة، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والرحلات والمبادرات التطوعية.وبين مدير عام تعليم المنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي، أن البرنامج يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية في أذهان الأجيال الحاضرة، وغرس الاعتزاز بمخزون الوطن من الإبداع الحضاري، ونشر المعرفة وغرس القيم وتكوين الاتجاهات الإيجابية في جو من الترفيه والسعادة، ورعاية المواهب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية واللغوية والحركية، وتحقيق التواصل الفعال بين فئات المجتمع على اختلاف أذواقهم واتجاهاتهم.//انتهى//09:25ت م0010