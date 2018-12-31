كوالالمبور 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسحقق التحالف الحكومي في بنغلاديش الذي يقوده حزب (رابطة عوامي) فوزًا كبيرًا في الانتخابات العامة بواقع 287 مقعدًا من بين 298 مقعدًا في البرلمان، فيما حصل حزب (بنغلاديش الوطني) المعارض على ستة مقاعد فقط .وأعلنت مفوضية الانتخابات في بنغلاديش في بيان صادر عنها اليوم، عن فوز التحالف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بأغلبية كبيرة لتفوز بذلك بثالث فترة على التوالي، حيث ينسب إليها الفضل في تحسين اقتصاد البلاد وتنميتها.من جهته رفض زعيم المعارضة كمال حسين في تصريح صحفي نتائج الانتخابات ووصفها بـ "المزورة وأنه تم التلاعب بها" داعيًا مفوضية الانتخابات إلى إلغاء النتائج وإصدار أمر بإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف إدارة محايدة "بأسرع ما يمكن".// انتهى //10:52ت م0021