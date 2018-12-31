صبيا 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأطلق مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ، مبادرة "لمسة" تزامناً مع إجازة منتصف العام الدراسي، وتتمثل في قيام القيادات بالإدارة بزيارة منسوبي التعليم من المرضى المنومين بالمستشفيات، لما في ذلك من المساندة لهم والترابط بين المؤسسة التعليمية وكوادرها.وبدأ الحازمي، المبادرة بزيارة لمنسوبي التعليم ومصابي الحد الجنوبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، رافقه خلالها المدير الطبي للمستشفى الدكتور حافظ بن موسى ملحان وعدد من منسوبي الإدارة والمستشفى.وتتابعت بعد ذلك زيارات مديري مكاتب التعليم في صبيا والدرب وضمد والريث لعددٍ من الطلاب ومنسوبي التعليم الذين يرقدون على السرير الأبيض في محافظات المنطقة، وقدموا لهم الورود والهدايا الرمزية، ناقلين لهم أمنيات ودعوات منسوبي التعليم كافة بموفور الصحة وتمام العافية.وأوضح مدير تعليم صبيا، أن الدين الإسلامي الحنيف قد أرسى مفاهيم العمل التطوعي قيماً وغرساً نبيلاً في نفوسنا جميعاً، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة المبادرات التطوعية التي ستتبناها الإدارة خلال الفترة القادمة، مشيداً برعاية الدولة وقيادة هذا الوطن لكل المناشط الاجتماعية وهو ما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من الاهتمام بالعمل التطوعي وترسيخ ثقافته.// انتهى //10:59ت م0023