مانيلا 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسقضى 68 شخصًا في العاصفة التي ضربت وسط الفلبين الأسبوع الماضي، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الاثنين وهي قابلة للارتفاع.ولقي 57 شخصًا حتفهم في منطقة بيكول الجبلية جنوب شرق مانيلا و 11 آخرين في جزيرة سمر. وقضى معظم الضحايا بسبب الغرق أو الانهيارات الأرضية. وتحدثت الحصيلة السابقة عن 22 قتيلاً.وقال مدير الدفاع المدني في منطقة بيكول كلاوديو يوكوت "أخشى من ارتفاع أكبر (للحصيلة) لأننا لا نزال لم نصل إلى الكثير من المناطق".وضربت هذه العاصفة التي أطلق عليها اسم "أوسمان" الفلبين، السبت. ولم تكن مصحوبة برياح قوية كما هي الحال مع الأعاصير. إلا أنها تسببت بأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وزعزعت الأراضي وبالتالي الكثير من الانهيارات الأرضية.// انتهى //11:07ت م0025