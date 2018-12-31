سـول 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال ديسمبر الحالي بنسبة 3ر1% سنويًا بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والصناعية وأسعار الخدمات.وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى تراجع معدل التضخم السنوي المسجل خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي الذي شهد ارتفاع الأسعار بنسبة 2% سنويًا.في الوقت نفسه أشارت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي إلى تراجع أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي بنسبة 3ر0% مقارنة بالشهر الماضي. يأتي ذلك فيما يقول البنك المركزي الكوري الجنوبي: إنه يستهدف إبقاء معدل تضخم أسعار المستهلك أقل من 2% على المدى الطويل. وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات البحرية بنسبة 2ر5% سنويًا خلال الشهر الحالي بعد ارتفاعها بنسبة 6ر7% سنويًا خلال الشهر الماضي.كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 1ر0% سنويًا بعد ارتفاعها بنسبة 4ر1% سنويًا خلال نوفمبر الماضي.وذكر مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي أن أسعار الخدمات ارتفعت خلال الشهر الحالي بنسبة 5ر1% سنويًا بعد ارتفاعها بنسبة 7ر1% خلال الشهر الماضي.// انتهى //11:10ت م0026