الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسكشفت وزارة العدل، عن ارتفاع الأحكام الصادرة في المحاكم العامة 27%، خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري 1440هـ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أصدرت المحاكم العامة خلال الربع الأول من هذا العام 49951 حكماً، مقابل 39211 حكماً في الربع الأول من عام 1439هـ.وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ 13710 أحكام، تليها مكة المكرمة بـ 12350 حكماً، ثم الشرقية بـ 6718 حكماً، يليها عسير بـ 3853 حكماً، ثم المدينة المنورة بـ 3244 حكماً، ثم القصيم بـ 2494 حكماً.وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السابعة بـ 2116 حكماً، تليها جازان بـ 1472 حكماً، ثم حائل بـ 1441 حكماً، يليها الحدود الشمالية بـ 813 حكماً.وسجلت محاكم منطقة الجوف 667 حكماً، تليها نجران بـ 570 حكماً، ثم الباحة بـ 503 أحكام، مسجلة أقل الأحكام في نفس الفترة.يذكر أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، كما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.// انتهى //11:24ت م0027