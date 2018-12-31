بيروت 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتفاؤل الذي أبداه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، حين أكد أنه لا بد أن تشكل الحكومة مع بداية العام الجديد وبأنه واثق أن الأفرقاء السياسيين يريدون حلاً.وركزت على طلب الرئيس السوداني عمر البشير، من الشرطة الامتناع عن إستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على رفع سعر رغيف الخبز.ولفتت صحف الاثنين إلى إعلان السلطات المغربية عن توقيف مواطن سويسري مقيم في المغرب للاشتباه بضلوعه في مقتل سائحتين أجنبيتين.وأوردت نبأ تمكن حرس السواحل في تونس من إنقاذ 45 مهاجرًا غير قانوني بعد أن أصاب عطل قاربهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة "شرق" من دون تسجيل حالات وفاة.وذكرت سقوط 13 قتيلا وإصابة 27 آخرون بتفجير سيارتين ملغومتين قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.وأخبرت صحف لبنان عن إعلان وزارة الدفاع الروسية نشر منظومة صورايخ أرض جو أس 350 فيتيازا الجديدة لتحل محل منظومة أس 300 خلال 2019.// انتهى //11:30ت م0029