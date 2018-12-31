مانيلا 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأعلنت الشرطة والجيش في الفلبين عن إصابة 11 شخصًا في انفجار وقع عند أكشاك لبيع الفاكهة والألعاب أمام مركز تجاري في جنوب الفلبين اليوم.ويعتقد أن العبوة الناسفة البدائية كانت مخبأة في صندوق تم تركه بالقرب من الأكشاك الواقعة قرب مركز "ساوث سيز" التجاري في مدينة كوتاباتو، على بعد 895 كيلومترًا جنوب مانيلا.وقال الكابتن أرفين إنسيناس، المتحدث باسم الجيش: "إن المحققين مازالوا يحددون نوع المتفجرات المستخدمة في الهجوم أو الدافع وراء التفجير".وأشار إلى أن كوتاباتو تشهد مؤخرًا حالة من التوتر الشديد، قبيل الاستفتاء الذي من المقرر أن يجري في الشهر المقبل حول تأسيس كيان ديني مستقل جديد في إقليم مينداناو الجنوبي.// انتهى //11:34ت م0030