جيزان 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، سلسلة من المحاضرات بمقر الخيمة الدعوية بجوار القرية التراثية، يقدمها عدد من الدعاة الرسميين بالوزارة.

كما تقام اليوم ندوة للقطاعات العسكرية بعنوان: " أسباب النصر والتمكين " ، وندوة لأعضاء مجالس المكاتب التعاونية وأعضاء مجالس جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بعنون:

" دور المكاتب الدعوية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في تعزيز الوسطية "، يشارك فيهما وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة والإرشاد عواد بن سبتي العنزي، والدكتور عزام بن محمد الشويعر.

وتقام غداً محاضرة لمنسوبي فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، والإدارات والمراكز التابعة له، يلقيها الدكتور أحمد بن علوش مدخلي، بعنوان: " استشعار الأمانة والمسؤولية " ، كما تقام محاضرة لأبناء شهداء الواجب، يلقيها أحمد بن عيسى الحازمي بعنوان: " مكانة الشهيد في الإسلام ".

كما تتواصل فعاليات البرامج الدعوية لليوم الثالث على التوالي بمحاضرة للقطاعات المدنية يلقيها عبدالله بن محمد النجمي، بعنوان: " استشعار الأمانة والمسؤولية "، ومحاضرة لمشايخ القبائل يلقيها الدكتور صالح بن سعد السحيمي، بعنوان: " نعمة الأمن والاستقرار واجتماع الكلمة ووحدة الصف "، وفي 27 / 4 / 1440هـ، تقام محاضرة لطالبات تحفيظ القرآن الكريم والمعلمات والمشرفات، تلقيها عائشة بنت محمد عكور، بعنوان: " التغرير بفتياتنا وسبل حمايتهن "، كما تقام محاضرة عامة للنساء تلقيها الداعية أحلام النجمي، بعنوان: " دور الأسرة في حماية أبنائها من الإنحرافات الفكرية " .

وفي ختام برامج الشؤون الإسلامية في مهرجان جازان الشتوي، تقام محاضرة للجاليات المسلمة وغير المسلمة، يلقيها حسين بن يحيى معافا، بعد صلاة الجمعة.

يذكر أن البرنامج انطلق يوم السبت الماضي، حيث أقيمت ندوة لطلاب جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمشرفين والمعلمين، شارك فيها الدكتور علي بن يحيى الحدادي، و محمد بن زيد المدخلي، بعنوان: " التغرير بشبابنا وسبل حمايتهم " ، كما أقيمت محاضرة عامة ألقاها الدكتور علي بن يحيى الحدادي، بعنوان: " مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم الإسلام " .

كما أقيمت يوم أمس ندوة للقطاعات العسكرية، بعنوان: " فضل الرباط في سبيل الله "، ومحاضرة للأئمة والخطباء والدعاة بعنوان: " التحذير من طرق وأساليب دعاة الفتنة " ألقاهما الدكتور محمد بن أحمد الفيفي، ومحمد بن رمزان الهاجري.

وتأتي هذه البرنامج الدعوية بدعم ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار رسالة الوزارة لنشر الوسطية والاعتدال بين أطياف المجتمع عامة وضمن خطط الوزارة لمواكبة رؤية المملكة 2030.

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11:38ت م

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