الجزائر 24 ربيع الاخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على تأكيد وزارة الدفاع الجزائرية أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد عسكريين متقاعدين نشروا مقالات صحفية مؤخرًا تدعو نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، للتدخل لمنع ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة، مشيرة إلى أن الجيش الجزائري يضطلع بأدائه مهامه المحددة في الدستور فقط ولن يتدخل في الشؤون السياسية.وفي شأن داخلي آخر، لفتت إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بأغلبية مقاعد مجلس الامة في الانتخابات النصفية التي جرت السبت.وفي الشأن اليمني.. لفتت صحف الاثنين إلى استمرار المليشيات الحوثية الموالية لإيران انتهاك اتفاق ستوكهولم، موضحة أن الأمم المتحدة أعلنت فشل فتح ممر إنساني بين محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء لإيصال المساعدات الاغاثية.وأبرزت تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بالخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده، وتوعده بالوقوف بحزم في وجه دعاة التخريب وزعزعة الأمن والاستقرار.وأشارت صحف الجزائر إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو عوتيريس في رسالة بمناسبة العام الجديد 2019م، من الأخطار التي ما زالت تواجه العالم.// انتهى //11:55ت م0032