لندن 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتصريح السيناتور الجمهوري لينزي غراهام، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بالبقاء في سوريا لإنهاء مهمة "تدمير" تنظيم داعش، وذلك بعد أيام من إعلان سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأن الرئيس يدرك الحاجة إلى إتمام المهمة.ونقلت عن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس قوله: إن هناك احتمالاً لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا رفض البرلمان اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية الانسحاب من التكتل الشهر المقبل.وأشارت صحف الاثنين إلى استمرار الاحتجاجات التي تشهدها السودان جراء ارتفاع تكاليف الحياة والغلاء، والتحديات التي تواجهها الحكومة السودانية في مواجهتها.ولفتت إلى مسؤولية المستوطنين اليهود في عمليات إلقاء أحجارًا من أعلى صخرة تطل على طريق سريع في الضفة الغربية، يؤدي لوقوع حوادث مميتة على الفلسطينيين العابرين الطريق بسياراتهم.ونقلت الصحف وصول 30 طفلاً إلى روسيا قادمين من العراق حيث كانوا في السجون مع آبائهم الذين يواجهون تهمة ارتكاب أعمال إرهابية والانضمام لتنظيم داعش.وتناولت صحف بريطانيا موضوعًا علميًا أبرزت جهود العلماء لتوفير حقن توقف تطور مرض الزهايمر في غضون عشرة أعوام.// انتهى //12:02ت م0034