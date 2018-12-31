الجنادرية 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأتاح بيت المدينة المنورة بالجنادرية لزواره التعرف على مفهوم "أنسنة المدن "من خلال جناح هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، التي تعمل على تنفيذ أحد أبرز مشاريع الأنسنة بالمملكة وحققت من خلاله نجاحاً تُوج بعدد من الجوائز الإقليمية.ويسلط جناح الهيئة المشارك على 9 مشروعات ريادية تنفذها الهيئة في سبيل تحقيق تنمية عمرانية تحافظ على قدسية المدينة المنورة.// انتهى //12:03ت م0035