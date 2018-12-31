سكاكا 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسكثف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف جولاته الرقابية على دور الإيواء من فنادق وشقق مفروشة بالمنطقة، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة والسعودة بهذه المنشآت لخدمة زوار المنطقة خلال إجازة منتصف العام الدراسي.وأفاد مدير عام الفرع الدكتور جهز بن برجس الشمري، أن مراقبي الفرع نفذوا منذ بداية الإجازة عدداً من الجولات للتأكد من التراخيص, ومستوى الخدمة, مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب لتمكين زوار المنطقة من الإطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة خلال الإجازة, داعياً المواطنين والزوّار للاتصال على هاتف مركز الاتصال السياحي 19988 على مدار الساعة عند ملاحظة أي مخالفة أو شكوى أو استفسار .// انتهى //13:27ت م0054