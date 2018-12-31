سكاكا 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسنفذت أمانة منطقة الجوف 558 جولة رقابية صحية على المطاعم والمواد الغذائية خلال الربع الأخير من العام 2018 ، تم من خلالها إتلاف 355 كيلو جراماً غير صالحة للاستخدام الآدمي وإغلاق 39 محلاً مخالفاً وتم تحرير 101 مخالفة, فيما بلغت كمية العينات الغذائية التي تم فحصها بمختبر سلامة الأغذية بالأمانة 938 عيٍنة منها 137 غير سليمة تم إتلافها .وتواصل جولاتها الرقابية المستمرة لمحال بيع الأطعمة والمطاعم والعصائر والبوفيهات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، وفق الخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها الأمانة وبمتابعة من أمينها المهندس درويش بن علي الغامدي، للتأكد من سلامة المعروض حفاظاً على الصحة العامة .وأهاب أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بأصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بالاشتراطات الخاصة بالصحة العامة والحفاظ على سلامة المجتمع الصحية، مشدداً في الوقت ذاته بتطبيق العقوبات على المخالفين والمتهاونين بصحة المواطن والمقيم ودعا المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أية مخالفة عبر هاتف مركز الطوارئ 940 الذي يعمل على مدار 24 ساعة .// انتهى //13:29ت م0056