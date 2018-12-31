الدمام 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واستستقبل الساحات والحدائق والمتنزهات المختلفة والواجهة البحرية في محافظة الخفجي،الأهالي والزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي للعام الحالي، بعد التجهيزات الشاملة التي طالتها.وأفاد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية قامت بتنظيف وصيانة ألعاب الأطفال ودورات المياه والتشديد على المقاول باستمرارية نظافة دورات المياه، وتعبئة الخزانات، كذلك تنظيف وتسوية المسطحات الخضراء بالواجهة البحرية، وتوجيه وإرشاد المتنزهين على المكتسبات الوطنية والنظافة العامة.وبين أن البلدية قامت بزراعة 68 نخلة، و150 من الشجيرات المزهرة، وتكثيف الرقعة الخضراء، وتجميل عدد من الشوارع والميادين، مشيرا إلى أن البلدية سخرت إمكاناتها وخدماتها لخدمة الزوار خلال الإجازة حيث تم تخصيص فرق نظافة للإشراف على النظافة العامة بالحدائق والكورنيش.// انتهى//13:31ت م0057