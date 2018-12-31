الزلفي 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واستواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشاركتها ضمن فعاليات "مهرجان شتاء الزلفي 1440"، الذي تشرف عليه محافظة الزلفي، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.وأوضح مدير مكتب الوزارة بالزلفي المهندس عبد العزيز السلمان، أن الهدف من هذه المشاركة توعية المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والاهتمام بزراعة الأشجار والنباتات، إضافة إلى الإسهام في الحد من التلوث البيئي.وأشار إلى أن مشاركة الوزارة في هذا المهرجان تمثلت في إقامة مخيم للإشراف على المراعي والمتنزهات البرية وخدمات المتنزهين، وإقامة مجموعة من المحاضرات الإرشادية ومعرض توعوي عن البيئة وكيفية تنميتها والمحافظة عليها، إضافة إلى تنفيذ برنامج "تنظيف روضة السبلة" على مدار الساعة، وتوزيع المطويات والمطبوعات التوعوية وأكياس النفايات للمتنزهين.وبيَّن السلمان أن من الفعاليات التي قامت بها الوزارة أيضاً، توزيع 250 شتلة على أصحاب المخيمات والمتنزهين، يوم الأحد الماضي 30 / 12/ 2018م، ضمن مبادرات الوزارة لزراعة 10 ملايين شجرة حتى العام 2020م.يُذكر أن "مهرجان شتاء الزلفي 1440" انطلق يوم الخميس 27/ 12/ 2018م ، ويتضمن عدداً من البرامج والأنشطة الترفيهية والفنية والتراثية تستهدف جميع فئات الأسرة وأعمارها وذلك في عدة مواقع مختلفة بالمحافظة، تشمل المنتزهات البرية والحدائق والمواقع والقرى التراثية.ويهدف المهرجان إلى تعزيز الحراك التنموي والاجتماعي بالمنطقة، وتنشيط الحركة السياحية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين وزوار المحافظة للاستمتاع، خاصة أن توقيت المهرجان جاء متزامناً مع إجازة الفصل الدراسي الأول .// انتهى //13:37ت م0059