الجنادرية 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واستقدم كشافة وزارة التعليم 45 مبادرة نوعية توعوية لزوار الجنادرية تهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال محاور أساسية تتمثل في وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي، أن المبادرات النوعية المقدمة من الفرق الكشفية المشاركة من مختلف إدارات التعليم تهدف إلى نشر ممارسات ومشاريع تعليمية وتوعوية، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع من خلال عروض توعوية وتفاعلية وألعاب ومسابقات كشفية للزوار.// انتهى //13:39ت م0061