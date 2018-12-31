المدينة المنورة 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي .وتمنى سمو أمير منطقة المدينة المنورة للواء الحربي المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن .من جهته عبر اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي عن بالغ شكره وقديره وإعتزازه بالثقة الملكية، مؤكداً أن هذه الترقية دافعاً له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يديم على الوطن أمنه وإستقراره .// انتهى //13:41ت م0062