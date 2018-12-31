كينساشا 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسبدأت عملية فرز الأصوات في الكونغو الديمقراطية اليوم، بعد يوم من إجراء الانتخابات التي تأخرت كثيرًا، وشهدت مقتل ثلاثة أشخاص.وأفاد رئيس لجنة الانتخابات كورنيل نانجا، عبر التلفزيون في وقت متأخر أمس، أن أحد مسؤولي الانتخابات ورجل شرطة قتلا في إقليم "ساوث كيفو" شرق البلاد بعدما اتهم حشد غاضب مسؤول الانتخابات بمحاولة التلاعب في عملية التصويت.وأضاف نانجا أن مسؤول الانتخابات في منطقة والونجو، كان يحاول إصلاح إحدى ماكينات التصويت المصنوعة في كوريا الجنوبية. وكانت ماكينات التصويت هذه محط اعتراض من قبل المعارضة التي تقول إنها يمكن أن تسهل تزوير الانتخابات. ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية في السادس من يناير المقبل.// انتهى //13:41ت م0063