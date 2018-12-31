أبهـا 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تخريج طلاب وطالبات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1439 - 1440هـ، الذين بلغ عددهم ٣١٢٨ طالباً وطالبة في درجتي البكالوريوس والدبلوم.وبين عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، أن العمادة أنهت جميع وثائق التخرج وفق النماذج الجديدة المعتمدة, التي تم خلالها تطبيق معايير حماية ومكافحة التزوير ، مشيراً إلى أن العمادة أتاحت خدمة التحقق من صحة الوثائق عبر النظام الأكاديمي حيث أن أي جهة يمكنها التأكد من صحة معلومات الوثيقة دون التواصل مع الجامعة، من خلال رابط إلكتروني.// انتهى //13:42ت م0064