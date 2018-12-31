القاهرة 24 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسافتتح الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، الدكتور خالد بن عبدالله النامي، ملتقى "ألوان شرقية" الدولي الرابع للفن التشكيلي، الذي نظمه أحد مراكز الفنون التشكيلية لعرض تجربة الفنانات التشكيليات السعوديات في هذا المجال.وأشارت الملحقية الثقافية في بيان صحفي إلى أن الملتقى يهدف إلى إظهار قدرات وأعمال الفنانات التشكيليات السعوديات الإبداعية، وتبادل الأفكار والاطلاع على أحدث الأعمال الفنية لإبراز دور المرأة السعودية في جميع المحافل الدولية وإيصال رسالتها للرقي بالفنون التشكيلية.// انتهى //13:45ت م0065