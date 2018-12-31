صبيا 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأغلقت بلدية محافظة صبيا ممثلة في قسمها النسائي أمس، محلين لبيع المستلزمات النسائية لمخالفتهما للأنظمة.وأبان رئيس البلدية سفر بن سعد الشهراني، أنه خلال الجولات والمتابعات المستمرة بهدف التأكد من تطبيق المواصفات والتقيد بالاشتراطات والأنظمة والمواصفات الصحية والتأكد من توفر الخدمات للحفاظ على الضوابط دون أي تهاون أو مخالفات، تم إغلاق المحلين من قبل القسم النسائي لمخالفة الأنظمة والاشتراطات.// انتهى //13:45ت م0066