هروب 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة هروب أمس، الجانب التفاعلي لملتقاها الأول المقام بمتنزه مشعود السياحي، وذلك بحضور المحافظ فيصل بن ناصر لبدة.وعبر محافظ هروب، خلال تسليمه الفائزين في الملتقى جوائزهم، عن شكره وتقديره للجنة التنمية الاجتماعية على جهودها المبذولة وعملها الدوؤب وبرامجها المتميزة وإسهامها في تنويع فرص التفاعل المجتمعي بالمحافظة وتحقيقها للأهداف المنشودة في خدمة الشباب والمجتمع.من جانبه ، أشار رئيس اللجنة جابر بن معايل هروبي ، إلى أن نشاطات اللجنة لا زالت مستمرة من خلال الفعاليات المختلفة التي تستهدف شباب وفتيات المحافظة ، مضيفاً أنه سيتم إطلاق الدوري الرياضي خلال الأسبوع القادم وتدشين دورات القياس في الأسبوع الثالث للفعاليات .// انتهى //13:47ت م0067