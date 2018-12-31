الكويت 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واساختتمت بورصة الكويت تعاملات عام 2018، على ارتفاع المؤشر العام 9ر6 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5079 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر140 مليون سهم تمت من خلال 4716 صفقة نقدية بقيمة 9ر17 مليون دينار كويتي (نحو 07ر59 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4738 نقطة وبنسبة ارتفاع 33ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر112 مليون سهم تمت عبر 3291 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار نحو 74ر25 مليون دولار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر5267 نقطة وبنسبة ارتفاع 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر27 مليون سهم تمت عبر 1425 صفقة بقيمة 12ر10 مليون دينار (نحو 39ر33 مليون دولار).// انتهى //13:47ت م0068