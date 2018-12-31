عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية السودان بذكرى استقلال بلاده
الاثنين 1440/4/24 هـ الموافق 2018/12/31 م واس
الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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