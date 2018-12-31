الدمام 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة محمد بن سعود المتحمي ، وأعضاء ومنظمي وداعمي مهرجان "سفاري بقيق" لـ"تراث الصحراء" في نسخته الثالثة.واطلع سموه خلال اللقاء على البرامج والفعاليات المقامة هذا العام وعلى موقع المهرجان والأعمال التي نفذت خلال الفترة الماضية.وأكد سمو نائب أمير المنطقة أهمية تقديم الخدمات للزوار خلال إقامة المهرجان ، معربًا عن شكره للقائمين على المهرجان وللجهات المشاركة.من جهته, أعرب محافظ بقيق عن الشكر الجزيل لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية ، على دعمه وتوجيهاته واهتمامه بمهرجان بقيق ومهرجانات المنطقة ، مما أسهم في نجاحها وتحقيقها للجوائز على مستوى المملكة.// انتهى //14:55ت م0144