جدة 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة في وكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي -ـ المشاركة في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة بعنوان: "الكتاب تسامح وسلام".وتأتي مشاركة الوزارة بالمعرض انطلاقًا من الرسالة السامية التي تحملها في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال قطاعاتها المختلفة، ومنها وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي التي تعنى بنشر الكتب العلمية، وإبراز الجهود التي تقدمها المملكة في نشر منهج الوسطية والاعتدال، والوعي الديني بما يهم المسلم في حياته المعاصرة، كما تقوم الوزارة عبر جناحها بتوزيع المصحف الشريف وترجمة معانيه إلى لغات عالمية عديدة.يشار إلى أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض، تميزت بإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية لراود الجناح، تمكنهم من تحميل الإصدارات العلمية عبر الأجهزة الذكية مواكبة لرؤية المملكة (2030) وفق توجيهات معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لمشاركة الوزارة في المعارض المحلية والدولية، بما ينعكس على رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //14:57ت م0146