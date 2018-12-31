تبوك 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, الشيخ غالب بن صيّاح النابت شيخ الخماعلة من عنزة، في وفاة شقيقه الشيخ غالي بن صيّاح النابت - رحمه الله -.وسأل سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته,ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.من جانبه, أعرب النابت عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم, سائلًا الله أن يجزي سموه خير الجزاء ويجعل ذلك في موازين حسناته.// انتهى //14:58ت م0147