القاهرة 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري الدكتور حاتم عودة أن سكان مصر شعروا في تمام الساعة 12.37 دقيقة بعد ظهر اليوم بهزة أرضية متوسطة تصل قوتها إلى 4 درجات على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن المعهد لم يتلق أي بيانات بشأن حدوث خسائر في المنشآت أو الأرواح، جراء هذا الزلزال.وقال عودة في تصريح اليوم ، إن مركز الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر اليوم يقع شمال غرب القطامية بعمق 20 كيلومترًا من سطح البحر، موضحًا أن التقارير التي تلاقها المعهد من محطات الشبكة القومية للزلازل والمنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية أشارت إلى أن إحداثيات تلك الهزة هي 30.02 شمالًا، 31.77 شرقًا.// انتهى //15:12ت م0150