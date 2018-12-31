المنامة 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم ، عند مستوى 1,337.26 نقطة على ارتفاع وقدره 4.87 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 823.10 نقطة على ارتفاع وقدره 6.13 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة ، 15 مليونًا و 771 ألفًا و 824 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونين و 214 ألفًا و 836 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 199 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 91.35 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //15:19ت م0152