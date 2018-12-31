الدمام 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، مالك الخيل الفائز بتصفيات أبطال الميادين للخيل العربية الأصيلة على كأس سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بندر بن حزام بن حثلين، وذلك خلال استقبال سموه له في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، وبرفقته الفارس فهد الجبر.وأشاد سموه بما حققه الفارس فهد الجبر من إنجاز ، متمنيًا له التوفيق في المنافسات الرياضية القادمة.من جانبه, أعرب المالك ابن حثلين, عن شكره الجزيل لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على هذا الاستقبال وعلى دعمه وتوجيهاته السديدة.// انتهى //15:20ت م0153