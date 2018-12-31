جدة 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسقدم معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة بعنوان "الكتاب تسامح وسلام"، الشاب مشعل بن فهد، كأصغر مؤلف يصعد منصات التوقيع منافساً لأكثر من 200 مؤلف ومؤلفة في التوقيع على كتبهم وذلك عبر كتابه الذي حمل عنوان "القلعة الملعونة".واهدى المؤلف الشاب الذي لم يتجاوز عمره 18 عاما الكتاب إلى "أمه" التي يدين لها بكل نجاحاته وسط حضور كثيف من الزوار ومتابعي عناوين الكتب التي يحتضنها المعرض وتجاوزت الـ 180 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع .// انتهى //15:20ت م0154