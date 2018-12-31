رياضي / انطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية بمركز الشقيق السياحي
الاثنين 1440/4/24 هـ الموافق 2018/12/31 م واس
الشقيق 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واس
انطلقت الليلة الماضية مباريات بطولة كرة القدم الشاطئية التي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيق التابع لمحافظ الدرب , وذلك بالكورنيش الشمالي لشاطئ الشقيق السياحي.
وتأتي بطولة كرة القدم الشاطئية التي شهدت في يومها الأول ثلاث مباريات , جمعت الأولى فريقي( الزراقية "1" والمرقي) و الثانية " الزراقية "2" وواعد" فيما ضمت المباراة الثالثة فريقي "أحد وتورنيو , ضمن الفعاليات والبرامج الربيعية التي تنفذها اللجنة بالكورنيش الشمالي بمركز الشقيق السياحي خلال الفترة الحالية.
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15:27ت م
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