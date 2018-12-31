الشقيق 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسانطلقت الليلة الماضية مباريات بطولة كرة القدم الشاطئية التي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيق التابع لمحافظ الدرب , وذلك بالكورنيش الشمالي لشاطئ الشقيق السياحي.وتأتي بطولة كرة القدم الشاطئية التي شهدت في يومها الأول ثلاث مباريات , جمعت الأولى فريقي( الزراقية "1" والمرقي) و الثانية " الزراقية "2" وواعد" فيما ضمت المباراة الثالثة فريقي "أحد وتورنيو , ضمن الفعاليات والبرامج الربيعية التي تنفذها اللجنة بالكورنيش الشمالي بمركز الشقيق السياحي خلال الفترة الحالية.// انتهى //15:27ت م0156