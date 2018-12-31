الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسوافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على رفع مستوى إجراء تقويم المطابقة إلى المستوى الخامس لمنتجات السيراميك المشمولة باللائحة الفنية لمواد البناء رقم م. إ-161–17–07–03، حيث أصبح من الملزم على منتجي السيراميك الحصول على علامة الجودة قبل السماح بتداولها في الأسواق.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم 167 الذي رأسه معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.وأكد الدكتور القصبي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة للارتقاء بمستوى جودة وسلامة المنتجات المتداولة في أسواق المملكة، مشيراً إلى أن المجلس اعتمد (108) مشروع مواصفة قياسية سعودية في مختلف القطاعات.وأوضح أن المجلس وافق على تأجيل تطبيق المرحلة الثانية والثالثة للمنتجات المندرجة تحت اللائحة الفنية للبلاستيك القابل للتحلل إلى 1 / 9 / 2019م، عدا منتجات الأكياس البلاستيكية المنسوجة مثل أكياس الأعلاف وغيرها، وكذلك تعديل تكاليف تسجيل طرازات المحركات الكهربائية في الهيئة وتمديد فترة صلاحية شهادات تسجيل الطراز إلى 3 سنوات.وبين القصبي أن مجلس إدارة الهيئة حرص على دعم وتمكين الهيئة لأداء مهامها ورسالتها التي تستهدف الارتقاء بمستويات الجودة والسلامة في السوق السعودي، ودعم وتمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته التنافسية.واطلع المجلس على التقرير الربعي الرابع لأداء الهيئة للعام 2018م وما تم بأهم المنجزات ونسب مؤشرات الأداء.الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة يترأسه معالي وزير التجارة والاستثمار ويشارك في عضويته ممثلي لعدد من الجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، وثلاثة ممثلين للقطاع الخاص.// انتهى //15:28ت م0157