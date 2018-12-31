جدة 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واستشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الرابعة ، والمقام حالياً بأرض الفعاليات في أبحر الجنوبية.وتتمثل المشاركة إلى جانب العمل الميداني في إقامة معرض إعلامي تستمر فعالياته عشرة أيام ، ويحوي مواد للتعريف بمهمات وأعمال ومنجزات الرئاسة ، كما يتم فيه توزيع مجموعة من إصداراتها التوعوية والتوجيهية ومواد متنوعة ما بين نشرات وكتيبات وأقراص ممغنطة ، إضافةً إلى المشاركة بحافلات توجيهية يتم من خلالها عرض عدد من المواد التوعوية والتوجيهية عبر الشاشات الخاصة بالحافلة التي تحوي شاشتي عرض كبيرة ، ويعمل أعضاء الهيئة الميدانيون بأدوار تتكامل مع جهود الجهات الحكومية المشاركة ، وذلك بتقديم النصح والتوجيه بالأسلوب الحسن ، وبناء جسور التواصل مع جميع فئات الزوار وتعريفهم بالدور والمهام التي تقوم بها الهيئة .وأفاد مدير عام الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري ، أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشارك بجناح فيه أهم إصدارات الرئاسة العلمية من مطبوعات ونشرات توعوية وأفلام قصيرة تبث عبر شاشات عرض تحتوي على رسائل توجيهية، وبمنصات توعوية في الساحات المجاورة للمعرض مع مصلى متنقل يرفع فيه الأذان وتقام فيه الصلاة جماعة، مشيداً بدعم سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، وسمو محافظ جدة لفرع منطقة مكة المكرمة.من جانبه أبان رئيس فرع الهيئة بجدة سعود بن سعيد العبيدي، أن المشاركة تتركز على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحث الناس على الخير ودعوتهم إليه، لافتاً إلى أن المشاركة تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المتضمة حضور الهيئة في جميع فعاليات المنطقة.// انتهى //16:33ت م0199