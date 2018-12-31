السيح 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 واس‏تشهد أندية الأحياء التابعة لإدارة تعليم الخرج خلال إجازة منتصف العام الدراسي إقبالاً لافتاً من الشباب للاستفادة من الفعاليات والبرامج المختلفة المقامة في أندية السيح والدلم والهياثم.وتقدم أندية الأحياء العديد من الفعاليات والبرامج المميزة ، الهادفة إلى تطوير قدرات الطلاب وتحفيزهم لاستثمار أوقات الفراغ ، وتنمية القيم والاتجاهات الصحيحة وحمايتهم فكرياً.‏وتهتم هذه الأندية بتنمية العمل التطوعي وخدمة المجتمع وبناء الشخصية المتكاملة والمنتجة القادرة على تحمل المسؤولية والإسهام بفعالية في خدمة الدين والوطن، إضافة إلى رفع المستوى الثقافي للطلاب من خلال المشاركة في البرامج الثقافية والاجتماعية متنوعة الأهداف وغيرها من البرامج الترويحية والمحاضرات والملتقيات.‏ودعت إدارة تعليم الخرج أولياء أمور الطلاب إلى تشجيع أبنائهم على التسجيل بأندية الأحياء في السيح والدلم والهياثم ومشاركتهم في فعالياتها وبرامجها المتنوعة في مضامينها لاستثمار أوقاتهم بالنفع والفائدة.// انتهى //16:33ت م0201