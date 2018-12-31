عمّان 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسقررت الحكومة الأردنية اليوم، تخفيض أسعار المحروقات النفطية بنسب متفاوتة، ابتدءًا من يوم غد الثلاثاء.وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية في بيان صحفي، أنه تم تخفيض أسعار البنزين "90" من 75 قرشًا لليتر إلى 69.5 قرشًا، وتخفيض بنزين "95"من 96.5 قرشًا لليتر إلى 90.5 قرشًا وتخفيض أسعار مادتي الديزل والكاز من 60.5 فلسًا لليتر إلى 56 فلسًا.كما قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية في بيان صحفي، تخفيض أسعار الكهرباء بمقدار 6 فلسات لكل كيلو / واط، نتيجة انخفاض كلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.// انتهى //16:35ت م0202